Ведучий каналу "Рада" Петров вибачився за слова на адресу Меркель в ефірі програми

Він сказав, що "не розібрався в ситуації до кінця і в принципі з мого боку було дуже нетактично називати поведінку жінки тим словом, яке я обрав".

Ведучий каналу "Рада", політтехнолог Володимир Петров вибачився в ефірі за слова на адресу колишньої канлцерки Ангели Меркель.

17 грудня в ефір каналу "Рада" запустили відеозвернення Петрова, де він вибачився за свої слова.

"В середу в проєкті "Насправді" я дозволив собі неприємне і нетактичне висловлювання по відношенню до колишнього канлцера Німеччини Ангели Меркель. Мені прикро, що сталась така ситуація. В той день і на той момент я був дуже роздратований інформацією зі ЗМІ, я не розібрався в ситуації до кінця і в принципі з мого боку було дуже нетактично називати поведінку жінки тим словом, яке я обрав", – заявив він.

Які саме слова він вжив щодо ексканцлера – він не уточнив. Нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін в Facebook писав, що ведучий Петров на каналі "Рада" після сюжету про татуювання свині сказав "а зараз про справжнє свинство" і почав розповідати про Меркель і Байдена.

Це не перша образа на адресу Меркель від Петрова. Ведучий в програмі "Петров live" на каналі ISLND TV 14 грудня сказав: "Якщо ми вже говоримо про свиню – не можу не згадати про Ангелу Меркель".

"Виявляється, що саме Ангела Меркель заблокувала поставки до України зброї натівської... Я зараз звертаюсь до власників татусалона, які намагались татуювати свиню і яким це не дали зробити. Хлопці, я думаю, що ніхто з українців не буде проти, якщо ви спіймаєте Меркель і набʼєте їй на спині ось цю церкву з куполами", – заявив він.

Нагадаємо, з 15 грудня канал "Рада" почав мовити в оновленому форматі. Згідно з поширеним промороликом, серед ведучих мовника – колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук. Згодом канал "відхрестився" від цього ролику.

Володимир Петров у листопаді 2018 року був затриманий за підозрою в порушенні недоторканності приватного життя заступника начальника відділу департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка, чиє ім'я було використане у секс-скандалі про домагання до студентки.

У 2019 Петров балотувався у президенти.