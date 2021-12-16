Парламент зібрався на позачергове засідання

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання для розгляду законопроєкту №5891-1, який спрямовує кошти на виплату заборогованості щодо зарплат шахтарям. Засідання почалося раніше запланованого, оскільки скликали його на 16.

Зарплати шахтарям – єдине питанняпризначене для розгляду.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків загального фонду бюджету на поточний рік на 2 млрд 400 млн гривень для погашення заборгованості та виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Із закликом ухвалити цей документ вранці під Верховною Радою мітингували шахтарі.

Нагадаємо, учора голова парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання з цього питання. Його планували почати о 16 годині.