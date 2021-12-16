Рада ухвалила законопроєкт про локалізацію

Верховна Рада ухвалила так званий законопроєкт про локалізацію. За документ №3739, який вносить зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов сталого розвитку і модернізації вітчизняної промисловості, проголосували 323 народні депутати, оголосив голова ВР Руслан Стефанчук.

Законопроєкт вводить визначення ступеня локалізації виробництва – показника місцевої складової у питомій вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі в галузі машинобудування.

Терміном на 10 років встановлюється обовʼязкова ступінь локалізації при здійсненні закупівель продукції транспортного, енергетичного машинобудування та комунальної техніки вартістю від 200 тисяч гривень:

у 2022 році – 10%;

у 2023 році – 15%;

у 2024 році – 20%;

у 2025 році – 25%;

у 2026 році – 30%;

у 2027 році – 35%;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту – 40%.

Ступінь локалізації визначатиме виробник товару і підтверджуватиме Уповноваженимй органом за відповідною формулою.

Очікується, що документ сприятиме макрофінансовій стабілізації, прискоренню економічного розвитку, через створення локалізованих підприємств, повідомив у блозі на "Цензор нет" член Регламентного комітету Павло Фролов. Водночас документ передбачає, що Кабмін за погодженням із профільним комітетом ВР, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5% у бік зменшення або до 10% у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі.