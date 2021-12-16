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64% киян виступають проти призначення іншого голови КМДА замість Кличка

Більшість жителів столиці вважають, що Зеленський хоче усунути конкурента.

64% киян виступають проти призначення іншого голови КМДА замість Кличка
Фото: news.bigmir.net

64% киян виступають проти призначення іншого голови Київської міської державної адміністрації замість міського голови Віталія Кличка.

Про це свідчить опитування групи "Рейтинг", яке проводилось 10-12 грудня.

Протягом останнього кварталу кількість противників такої ініціативи суттєво виросла. У липні їх було 54%.

Підтримують таку ідею тільки 30%.

62% киян вважають, що між президентом Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком існує конфлікт, і тільки 15% з них підтримують президента.

68% опитаних вважають, що це протистояння в першу чергу зумовлено намаганням Зеленського усунути політичного конкурента. Лише 23% думають, що причиною цього є спроба президента навести порядок у столиці.

Віталію Кличку в Києві довіряють 51% опитаних, Зеленському - 39%.

Нагадаємо, нині очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підтверджено і рішеннями Конституційного суду. Голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

У 2019 році в Верховній Раді у першому читанні ухвалили законопроєкт "Про столицю", який має на меті розділити посади мера і голови КМДА.

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося, але зараз депутати вирішили повернутися до нього на фоні загострення відносин відносин між Кличком та центральною владою.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про столицю спробують ухвалити в 2022 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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