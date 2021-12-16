Не вистачає двох документів від Кабінету міністрів.

Новий електронний реєстр учасників оборонних закупівель в Україні почне працювати у січні 2022 року.

Про це в кулуарах Верховної Ради сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Не вистачає двох додаткових бюрократичних документів від Кабінету міністрів. Це буде вирішено в січні, і з середини січня він запрацює в повному обсязі, як це передбачено законом про оборонні закупівлі. Коли цей закон нормально запрацює, він змінить багато правил на цьому ринку і армія матиме можливість гнучкіше обирати ті продукти і сервіси, які їм потрібні", - пояснив Арахамія.

Створення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів передбачено законом України "Про оборонні закупівлі", який було ухвалено в липні 2020 року.

Закон набув чинності 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що кілька днів тому міністр оборони Олексій Резніков заявив про намір реформувати систему оборонних закупівель.

За його словами, армія відійде від принципу закупівлі того що доступно, а не того, що потрібно, та запровадить трирічне планування. Самими закупівлями почне займатися нова структура, яку хочуть створити за аналогією до Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA).