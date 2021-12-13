Резніков анонсував реформу системи оборонних закупівель

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про намір реформувати систему оборонних закупівель.

Про це повідомляється в статті міністра на сайті інформагентства Міноборони.

Він пояснив, що нинішнє державне оборонне замовлення має дві основні проблеми: в армію постачається не те, що потрібно, а те, що доступно, а видатки, які закладаються у державні програми розвитку озброєнь, не збігаються з видатками державного бюджету на відповідні роки.

З метою вирішення цих "розривів" Резніков насамперед збирається переглянути всі дослідно-конструкторські роботи і закрити ті, які не мають перспективи. "Я б назвав цей крок «детоксикацією ДОЗ»" - написав міністр.

В Міноборони буде створено міжструктурний комітет за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ та з залученням науковців. Він повинен бути дати об'єктивну картину розвитку спроможностей армії в реальних умовах. "У нас немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі. Треба буде обирати", - пояснив Резніков.

За підсумками цієї дискусії будуть вноситися зміни в державні цільові програми.

Крім того, Міноборони збирається перейти на трирічне планування оборонних закупівель.

Самими закупівлями почне займатися нова структура, яку хочуть створити за аналогією до Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"Нові процедури закупівель будуть запущені протягом 2022 року. У 2022 році ми розпочнемо перегляд системи формування оборонного замовлення. Я дуже розраховую на допомогу парламенту. І в плані структурних змін, і в плані вивчення можливості збільшення бюджету оборони. У 2023 році ці зміни мають витримати випробування практикою. Упевнений, що через 3-4 роки послідовного руху в цьому напрямку армія отримає якісно нові спроможності, які будуть здатні протверезити будь-якого агресора", - заявив міністр.