Рада у вівторок може провести продовжене засідання до вичерпання порядку денного, – джерела

Верховна Рада у вівторок, 14 грудня, може провести продовжене засідання до вичерпання питань порядку денного, орієнтовно – до 18:30. Про це LB.ua повідомили джерела в парламенті.

Остаточно порядок денний пленарного тижня затвердять на погоджувальній раді в понеділок, однак поки планується, що 14 грудня розглядатимуть законопроєкт 5630 щодо спрощеного набуття громадянства, 5397 щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації, 4420 щодо врегулювання процедури банкрутства на період карантину, 5376 стосовно "Дія. Сіті" та 4409 щодо процедури банкрутства.

Крім цього, планується розглянути 6306 про удосконалення надання медичної допомоги, 5831 про трансплантацію анатомічних матеріалів людини, 5873 про вдосконалення системи управління сферою охорони здоровʼя і забезпечення медобслуговування населення, 5547 про лікарські засоби.

У середу можуть розглянути законопроєкт про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності та два законопроєкти про створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій.

На четвер попередньо планують законопроєкт про охорону здоровʼя населення від впливу тютюну, про зарахування акцизу з реалізації субʼєктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, про оподаткування азартних ігор і про загальнообовʼязкове накопичувальне пенсійне забезпечення.