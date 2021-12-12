"Слуга народу" завтра проведе засідання фракції. Порядок денний

Зокрема, представлять делегатів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" завтра, 13 грудня, проведе засідання у КВЦ "Парковий", на якому обговорить пріорітетні законопроєкти і представить делегатів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради.

Цими кандидатами є Ольга Герасимʼюк, Олександр Бурмагін і Олег Черниш, йдеться в порядку денному засідання, яке є в розпорядженні LB.ua.

Також говоритимуть про законопроєкт стосовно внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д). З цього питання виступатиме перший заступник голови Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор Борис Баум.

Крім цього, говоритимуть про закон щодо внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (реєстр. №6273).

"Слуги народу" також планують обговорення законопроєктів щодо розвитку медичної реформи:

проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (реєстр. №6306)

проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (реєстр. № 5831)

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (реєстр. № 5873),

проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 4358).

Також говоритимуть про представлення аналізу фінансової допомоги від міжнародних донорів у формі грантів.