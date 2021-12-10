ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
ГоловнаПолітика

Російський військовий флот перекрив 70% акваторії Азовського моря, – ВМС

Дії агресора демонструють намагання Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Російський військовий флот перекрив 70% акваторії Азовського моря, – ВМС
Фото: https://dpsu.gov.ua/

Російська Федерація перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству. Дії агресора демонструють намагання Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Про це заявили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗСУ.

"РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Як наголошують у ВМС, такі перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією", – вважають у Військово-Морських силах.

Нагадаємо, напередодні, поки тривала телефонна розмова президентів США та України, ФСБ Росії повідомила про рух корабля ВМС України "Донбас" до Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим "інформаційним вкидом" росіян з метою провокації.

У командуванні операції Об’єднаних сил запевнили, що судно ВМС ЗСУ "Донбас" (А-500) виконувало завдання у своїх територіальних водах і не заходило у "чутливі" для росіян зон Азовського моря.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також