Російський військовий флот перекрив 70% акваторії Азовського моря, – ВМС

Дії агресора демонструють намагання Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Російська Федерація перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству. Дії агресора демонструють намагання Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Про це заявили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗСУ.

"РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Як наголошують у ВМС, такі перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією", – вважають у Військово-Морських силах.

Нагадаємо, напередодні, поки тривала телефонна розмова президентів США та України, ФСБ Росії повідомила про рух корабля ВМС України "Донбас" до Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим "інформаційним вкидом" росіян з метою провокації.

У командуванні операції Об’єднаних сил запевнили, що судно ВМС ЗСУ "Донбас" (А-500) виконувало завдання у своїх територіальних водах і не заходило у "чутливі" для росіян зон Азовського моря.