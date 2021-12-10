Суд визнав недостовірною інформацію про російське громадянство Пальчевського

З Бутусова і Гордона стягнули на користь Пальчевського 1 816 грн.

Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про російське громадянство екскандидата на посаду міського голови Києва Андрія Пальчевського. Раніше її поширили головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов і журналіст Дмитро Гордон.

Фотокопія відповідного рішення суду від 12 грудня, яким позов Пальчевського до Бутусова та Гордона щодо захисту честі, гідності й ділової репутації задоволено повним обсягом, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Рішенням суду Бутусов і Гордон зобов'язані розмістити на своїх медіаресурсах – інтернет-порталі "Цензор.НЕТ" та YouTube-каналі відповідно – спростування інформації про російське громадянство Пальчевського.

Також ухвалено рішення стягнути з них на користь Пальчевського 1 816 грн.

Нагадаємо, Пальчевського підозрювали в наявності подвійного громадянства ще в 2010 році. Стверджувалося, що, вступивши у громадянство України, він не відмовився від підданства Російської Федерації. Тоді група нардепів від БЮТ направили в Кабмін депутатський запит.

Тодішній віцепрем'єр-міністр Володимир Сівкович відповів депутатам, що 27 серпня 2009 року рішенням головного управління МВС в м.Києві Пальчевський набув громадянство України, а у вересні 2009 року подав у встановленому порядку декларацію про відмову від громадянства РФ. Разом із тим автор відповіді зазначив, що згідно з російськими законами така декларація не припиняє громадянства Росії.

У жовтні 2020 року ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт. Документ Пальчевському видали 16 серпня 2006 року в паспортно-візовому відділенні Відділу внутрішніх справ по району Бібірево міста Москви.

Ще один паспорт Пальчевського, але під іншим серійним номером, визнали недійсним 13 серпня 2010 року. Його бізнесмен отримав в 2004 році, але потім загубив.

При введенні на сайті Федеральної податкової служби Росії зазначених серії та номера паспорта служба підтверджує наявність дійсного індивідуального номера платників податків.

Перевірка на сайті Головного управління РФ з питань міграції вказує на те, що документ з такими серією та номером є дійсним.