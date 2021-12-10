Зеленський провів розмову із президентом Франції Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботи Тристоронньої контактної групи, повідомив Зеленський у Twitter.

"Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв", – зазначив він.

Зеленський висловив вдячність Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.

Нагадаємо, про підготовку розмови між президентами Франції та України ЗМІ почали писати ще 8 грудня. До того Макрон обговорював російську агресію проти України з главами США, Німеччини, Великобританії і Італії.

Учора голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про ймовірну зустріч Зеленського із Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем наступного тижня в Брюсселі.

Крім цього, Макрон має намір відвідати Україну. Наразі Єлисейський палац визначає дату офіційного візиту.

Французький президент активно виступає на підтримку України на тлі російської агресії. Під час нещодавньої розмови з президентом РФ він заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.