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Зеленський провів розмову із президентом Франції Макроном

Глави держав обговорили розблокування нормандського формату. 

Зеленський провів розмову із президентом Франції Макроном
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном

Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботи Тристоронньої контактної групи, повідомив Зеленський у Twitter.

"Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв", – зазначив він.

Зеленський висловив вдячність Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.

Нагадаємо, про підготовку розмови між президентами Франції та України ЗМІ почали писати ще 8 грудня. До того Макрон обговорював російську агресію проти України з главами США, Німеччини, Великобританії і Італії. 

Учора голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про ймовірну зустріч Зеленського із Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем наступного тижня в Брюсселі. 

Крім цього, Макрон має намір відвідати Україну. Наразі Єлисейський палац визначає дату офіційного візиту.

Французький президент активно виступає на підтримку України на тлі російської агресії. Під час нещодавньої розмови з президентом РФ він заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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