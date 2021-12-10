Посольство України у Вашингтоні, США, стало переможцем конкурсу імбирних пряників. Змагання серед закордонних представництв організував Державний департамент Сполучених Штатів.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Про це повідомили у посольстві США у Києві.

"Вітаємо Посольство України у Вашингтоні з перемогою у конкурсі імбирних пряників Офісу закордонних представництв Державного департаменту США з їхнім неймовірним Ластівчиним гніздом, неоготичним замком в Україні. Вітаємо зі святами, і #КримЦеУкраїна", – йдеться у дописі американського посольства у твіттері.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Зауважимо, що імбирні пряники – традиційні різдвяні солодощі у багатьох країнах світу. Різдвяні пряники прийнято випікати у вигляді тематичних і символічних фігурок, які обов'язково мають бути на святковому столі чи ярмарку. Тільки на Різдво можна побачити розписані різнокольоровою глазур'ю ялинки, чоловічків, зірочки, будиночки. Випікання пряників на Різдво давно стало сімейною традицією, в якій охоче беруть участь як дорослі, так і діти.

Як повідомляли, цього року співробітники посольства США привітали Україну з Хелловіном і записали гумористичне відео, в якому згадали звіт про російську дезінформацію.