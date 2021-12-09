Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму

Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях", – пояснив він.

Кулеба подякував усім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він додав, що резолюція консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидії мілітаризації а надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності Росії уздовж кордону і в Криму.

Росія почала збільшувати свій контингент на окупованій території паралельно зі стягуванням військ до кордонів України. У серпні начальник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що з перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор’я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

В жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір подати на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму. Одна з них стосувалася мілитаризація, інша – прав людини в Криму.

В грудні 2020 Генасамблея вже ухвалювала резолюцію щодо мілітаризації Криму. В ній йшлося про забезпечення виведення російських військових з Криму.

Такі резолюції ухвалюють уже шість років поспіль, щороку вони доповнюються новими фактами про злочини Росії на території Криму.