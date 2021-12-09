Прем'єр-міністр Великобританії приїде в Україну у 2022 році, - Кулеба

"Дуже хороший візит, рухаємося вперед, працюємо над візитом Джонсона".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїде в Україну у 2022 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці.

"Україна - один з найближчих союзників Великобританії. Це найкоротший опис стану наших двосторонніх відносин. Я можу підтвердити, що так само і Великобританія є одним з основних союзників України", - сказав Кулеба, коментуючи свій візит до Лондона.

За його словами, між президентом Володимиром Зеленським та Джонсоном запанувала "особлива хімія", завдяки чому "коліщата державних машин закрутилися швидше і в Україні, і в Британії".

"Дуже хороший візит, рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона до України", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2020 року в Лондоні Зеленський і Джонсон підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великобританією.

Тоді ж Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну з офіційним візитом.