Британія виділить додатково 1 млрд фунтів на підтримку України

Велика Британія додатково надасть 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів", – написав Зеленський у твіттері.

У 2020 році під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона між Україною та Великобританією було підписано меморандум про наміри з підвищення спроможностей ВМС ЗСУ. Міноборони України повідомляло, що меморандум передбачає постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

У червні 2021 року Україна і Великобританія підписали новий меморандум про проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Наприкінці жовтня Міноборони підтвердило можливість отримання Україною британських ракет Brimstone.

Нагадаємо, 8-9 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебуватиме у Британії. Очікується, що голова МЗС говоритиме в Лондоні про агресію РФ, енергетику та візовий режим.