​"Протипоказів нема": у МЗС Росії допустили підключення США до "нормандського формату"

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували ймовірне розширення "нормандського формату" за рахунок Сполучених Штатів. У Москві виходять з того, що бойові дії на Донбасі – "внутрішньоукраїнський конфлікт", а США "реально впливають на Україну".

Виконувач обов'язків директора Третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Красницький заявив, що "протипоказань до підключення США до "нормандського формату" немає", передає РИА Новости.

На його думку, Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення "нормандського формату" за рахунок США.

"Це питання постійно звучить. У принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у врегулюванні українського конфлікту. В принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка справляла свій вплив на Київ", - сказав він.

За словами російського дипломата, і раніше, за часів президентства Барака Обами, існували переговорні канали з американською стороною, а зараз вони поновлюються.

"Тому це зараз питання техніки, чи всередині "нормандського формату", чи ззовні, але завжди визнається значення позиції США у внутрішньоукраїнському регулюванні, це ніхто з професіоналів заперечувати не може", - додали в МЗС РФ.

Зауважимо, що позиція Росії щодо участі США у переговорах по Донбасу змінилася після перемовин президентів Байдена і Путіна 7 грудня. Ще пів року тому заступник голови російського МЗС Сергій Рябков зазначав, що США "нема чого робити в нормандському форматі". У Москві також заявляли, що політика США щодо України "робить неможливим участь Штатів у нормандському форматі".

Як відомо, учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.