Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним

Деталі він обіцяв повідомити після розмови з американським президентом.

Президент України Володимир Зеленський в цілому позитивно оцінює факт перемовин президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про це він повідомив на брифінгу 8 грудня з нагоди візиту премʼєра Хорватії Андрея Пленковича.

"Деталі цієї розмови я хотів би, все ж таки, прокомунікувати з вами і прокоментувати завтра, після моєї розмови з президентом США. Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди США підтримували Україну, була двопартійна підтримка, але найголовніше, що ми бачимо, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що завтра буде діалог із Байденом у вигляді телефонної розмови.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Після Путіна американський президент поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, з якими вже спілкувався за день до дзвінка президенту РФ.

Росія після дзвінка Байдена також вперше за весь час допустила можливітсь залучення США до нормандських перемовин.