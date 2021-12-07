Байден попередив Путіна про "сильні економічні заходи" у разі агресії проти України, - Білий дім

Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.

Президент США Джозеф Байден під час відеопереговорів попередив свого російського колегу Володимира Путіна про "сильні економічні заходи" у разі агресії проти України.

Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань порядку денного США та Росії. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну, і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники нададуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.

"Два президенти доручили своїм командам продовжити, і США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран", - наголошується в заяві.

Переговори між правителями США і РФ відбулися на тлі нового стягування російських військ до українських кордонів. Нарощення контингенту, яке українська влада заперечувала, тепер підтверджується даними української і американської розвідок, про що говорять офіційно.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали, що РФ може збільшити свій контингент поблизу України та на її окупованих територіях до 175 000. Поки що він складає близько 94 000, але міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що назване американцями число стане реальним, якщо РФ продовжить звозити свою техніку і солдатів.

Росія, як зазвичай, спростовує наміри вторгнення в Україну і звинувачує НАТО в поганому впливі. Крім того, Кремль прямо заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", – себто не зробить Україну частиною Альянсу. Путін назвав це "червоними лініями" для Росії. Байден у відповідь на це сказав, що жодні "червоні лінії" він не приймає.

Міноборони вважає, що Росія буде готовою до вторгнення наприкінці січня 2022 року.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.

Якими саме будуть ці санкції – достеменно невідомо, але світові ЗМІ з посиланнями на джерела писали про обмеження щодо банків та виробників енергії. Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці.

CNN повідомило, що обмежувальні заходи можуть стосуватися найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Bloomberg і Reuters – про санкції проти банків і обмеження на обмін рублів у долари і євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно повідомила, що Євросоюз готовий і до розширення існуючих санкцій проти Росії, і до введення нових.