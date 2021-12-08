У Кремлі задоволені відеопереговорами Путіна та Байдена, однак вважають особисті зустрічі "більш продуктивними"

Про підсумки та продовження діалогу говорити поки що рано.

У Кремлі задоволені відеоформатом переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, але вважають особисті зустрічі більш продуктивними.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає "Інтерфакс".

"Відеоконференція - це хороша форма для діалогу, але все-таки особисте спілкування більш значуще", - сказав він.

Ушаков також зазначив, що очні зустрічі "завжди приносять більше результатів".

При цьому він наголосив, що підбивати підсумки переговорів поки що рано, оскільки "накопичилося стільки проблем, що їх вирішувати не один місяць, а можливо, і не один рік".

Говорячи про продовження діалогу Байдена з Путіним, Ушаков сказав, що організувати їхнє спілкування досить легко.

"Це легко робиться - організувати навіть не відеоконференцію, закриту відеоконференцію, а просто телефонну розмову. І цим вони теж активно користуються, наші лідери. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - пояснив помічник Путіна.

Ушаков такж пояснив, що найближчим часом надійдуть вказівки лідерів готувати команди щодо обговорення чутливих питань. "Побачимо, як американці відреагують. Якийсь час буде потрібно, природно, а далі подивимося", - сказав помічник президента.

Загадувати терміни подальших контактів Путіна та Байдена, на думку Ушакова, "просто навіть трішки дурувато".

"Проривів поки що немає. Відносини викликають занепокоєння. Я думаю, що ця ситуація не задовольняє ні нас, ні американців. Про це президенти говорили, різких проривів поки що, напевно, важко очікувати. Але водночас президенти продемонстрували настрій на те, щоб продовжувати практичну роботу, розпочати обговорення вельми чутливих питань, які серйозно турбують, зокрема, Москву", - сказав Ушаков.

Помічник Путіна також розповів, що розмова двох лідерів "була відвертою і мала діловий характер".

"Якщо охарактеризувати розмову, то вона була досить відвертою, мала діловий характер, але разом з тим, було місце для жартів, обміну компліментами. Тобто - нормальна розмова двох серйозних лідерів, коли обговорюються серйозні питання, в ході якої порушуються і педантичні, і не лише педантичні питання", - сказав він.

На питання, що він мав на увазі, говорячи про те, що під час переговорів був час для жартів, Ушаков сказав: "З приводу жартів, то коли серйозні розумні люди розмовляють один з одним, вони іноді дають волю, щоб полегшити якусь довгу фразу, надавши їй жартівливого, коротшого характеру, але від цього ситуація стає більш зрозумілою".

Він уточнив, що "було кілька жартів, і вони були дуже доречними - і з американського боку, плюс, звісно, наш президент уміє і любить діяти в такому плані".

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, а головною темою була Україна. Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадують Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Очікувалося, що після Путіна Байден звʼяжеться з українським президентом, але розмову перенесли на наступний день – 8 грудня. Однак американський президент поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, з якими вже спілкувався за день до дзвінка президенту РФ.