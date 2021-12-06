Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові санкції для стримування Росії, - CNN

За словами співрозмовників видання, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, зокрема виробників енергії та російські банки. Нові санкції також можуть стосуватися російського суверенного боргу.

Американські чиновники обмірковують широкий набір санкцій проти Росії, які мають стримати президента РФ Володимира Путіна від початку вторгнення в Україну. Середних - санкції проти членів найближчого оточення Путіна, а також відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, зокрема виробників енергії та російські банки. Нові санкції також можуть стосуватися російського суверенного боргу.

Вони також, ймовірно, торкнуться провідних російських олігархів, обмежуючи їх можливість подорожувати і потенційно відрізаючи доступ до американських банківських і кредитних систем.

Згідно з двома джерелами, знайомими з дискусіями, чиновники також обмірковують відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це розглядається як "ядерний" варіант. Навесні Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до такого кроку у разі вторгнення Росії в Україну, і США обговорюють це з колегами з ЄС.

Також ведеться серйозна дискусія щодо блокування російським виробникам енергії доступу до іноземних запозичень у разі вторгнення, за словами високопоставленого чиновника адміністрації.

"Ми зібрали досить агресивний пакет", - сказав чиновник і попередив Росію, що якщо вона вторгнеться в Україну, США і Європа разом введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь були запроваджені проти країни, крім Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, що 7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, на яких підніматиметься тема України.

Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід.

Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.