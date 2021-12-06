Глобальний експорт зброї зріс, попри пандемію, - SIPRI

Пандемія коронавірусної хвороби 2020 року призвела до відчутного економічного падіння по всьому світу. Однак негативного впливу на продаж зброї пандемія не мала.

Про це свідчить звіт Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI, який охоплює показники ста провідних виробників зброї на планеті.

"Попри те, що світова економіка скоротилася, за даними МВФ, на 3,1%, продажі зброї все одно зросли. Загальне зростання становить 1,3%", – зазначила у розмові з DW дослідниця SIPRI Александра Маркштайнер.

Згідно з даними звіту, обсяг експорту зброї ста провідних виробників склав 531 млрд доларів США. Це більше за внутрішній валовий продукт Бельгії. 54% експорту припали на 41 компанію зі Сполучених Штатів Америки, що входить до першої сотні світових виробників. Лідер американської оборонної промисловості Lockheed Martin експортував за 2020 рік на 58 млрд доларів, що більше за ВВП Литви.

Продовжують посилювати свої позиції на ринках зброї виробники з Азії. Зокрема, серед ста провідних компаній світу вже три представляють Індію. Ця країна за обсягами експорту зброї наздогнала Південну Корею, на неї припадає 1,2% глобальних продажів зброї. Найпотужнішим виробником і експортером регіону є Китай, який охоплює 13% ринку.

Як зазначають експерти SIPRI, оборонні підприємства у Китаї нарощують не лише виробництво військової, а й цивільної продукції. Прибутки у торгівлі товарами цивільного призначення генерують додатковий капітал для розвитку, зокрема, й оборонного виробництва.

Схожим шляхом йдуть і виробники зброї в Росії. Водночас експорт російської зброї скорочується. Дев'ять російських компаній, які входять до сотні провідних виробників світу, торік продали у грошовому вираженні на 6,5% менше, ніж за 2019 рік. Глобальна частка російських компаній скоротилася до 5% ринку. Як зазначає боннський аналітик Маркус Баєр, це напряму пов'язано з посиленням позицій Китаю та Індії - донедавна ключових імпортерів російської зброї.

Україна не входить до числа провідних експортерів зброї у світі – у звіті SIPRI українським виробникам не приділено особливої уваги. Скорочення експорту української зброї через пандемію може чекати на "Укроборонпром" згодом, коли будуть виконуватися укладені торік контракти – вони на третину менші за показник експорту 2020 року, який склав 912 млн доларів.

Про ситуацію в українській оборонній галузі читайте у статті "Українська оборонка: між реформою та ручним управлінням".