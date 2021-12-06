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Нацполіція ретельно стежитиме, чи перевіряють у закладах QR-коди сертифікатів у "Дії", – МВС

З 6 грудня сертифікати потрібно показувати і в "жовтій" зоні. 

Нацполіція ретельно стежитиме, чи перевіряють у закладах QR-коди сертифікатів у "Дії", – МВС
Допуск в сесійну залу по сертифікатам
Фото: прес-служба Віталія Кличка

Національна поліція України ретельно перевірятиме дотримання нових, посилених карантинних обмежень, що набули чинності 6 грудня.

Зокрема, правоохоронці стежитимуть, щоб представники закладів на вході сканували QR-коди у відвідувачів у додатку "Дія". Про це йшлося на селекторній нараді в уряді, повідомили на сайті Кабміну.

Від сьогодні змінилися карантинні обмеження у "жовтій" зоні.

"Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання", – зазначили в Кабміні. 

МОЗ готується невдовзі вивести з "червоної" зони зразу девʼять регіонів. Навантаження на систему охорони здоровʼя знижується по всій країні – реанімаційні ліжка зайняті на 55%, а пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають 33% від відведених під ковід місць.

За минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%. У МОЗ також додали, що штам омікрон на території України поки не виявлений. 

Нагадаємо, з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не діятиме. 

"Жовтій" зоні станом на 6 грудня відповідають показники Закарпатської, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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