Нацполіція ретельно стежитиме, чи перевіряють у закладах QR-коди сертифікатів у "Дії", – МВС

З 6 грудня сертифікати потрібно показувати і в "жовтій" зоні.

Національна поліція України ретельно перевірятиме дотримання нових, посилених карантинних обмежень, що набули чинності 6 грудня.

Зокрема, правоохоронці стежитимуть, щоб представники закладів на вході сканували QR-коди у відвідувачів у додатку "Дія". Про це йшлося на селекторній нараді в уряді, повідомили на сайті Кабміну.

Від сьогодні змінилися карантинні обмеження у "жовтій" зоні.

"Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання", – зазначили в Кабміні.

МОЗ готується невдовзі вивести з "червоної" зони зразу девʼять регіонів. Навантаження на систему охорони здоровʼя знижується по всій країні – реанімаційні ліжка зайняті на 55%, а пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають 33% від відведених під ковід місць.

За минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%. У МОЗ також додали, що штам омікрон на території України поки не виявлений.

Нагадаємо, з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не діятиме.

"Жовтій" зоні станом на 6 грудня відповідають показники Закарпатської, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей.