Нацполіція ретельно стежитиме, чи перевіряють у закладах QR-коди сертифікатів у "Дії", – МВС

Національна поліція України ретельно перевірятиме дотримання нових, посилених карантинних обмежень, що набули чинності 6 грудня.
Зокрема, правоохоронці стежитимуть, щоб представники закладів на вході сканували QR-коди у відвідувачів у додатку "Дія". Про це йшлося на селекторній нараді в уряді, повідомили на сайті Кабміну.
Від сьогодні змінилися карантинні обмеження у "жовтій" зоні.
"Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання", – зазначили в Кабміні.
МОЗ готується невдовзі вивести з "червоної" зони зразу девʼять регіонів. Навантаження на систему охорони здоровʼя знижується по всій країні – реанімаційні ліжка зайняті на 55%, а пацієнти, які потребують кисневої терапії, займають 33% від відведених під ковід місць.
За минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%. У МОЗ також додали, що штам омікрон на території України поки не виявлений.
Нагадаємо, з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не діятиме.
"Жовтій" зоні станом на 6 грудня відповідають показники Закарпатської, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької областей.