В Україні 37,2% дорослого населення повністю вакциновано від COVID-19, - МОЗ

Уже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення пройшло повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Загалом в Україні зроблено понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначають у МОЗ, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За минулу добу проти COVID-19 в Україні вакциновано 206 710 людей. Одну дозу отримала 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на поточний рік щодо виділення коштів на виплати по тисячі гривень вакцинованим.

Точний перелік послуг, за які можна буде розплатитися цими грошима, ще формується, але серед планів – авіа- та залізничні квитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів, квитки в кіно, театри, музеї, купівля книг.

Ця тисяча гривень не буде оподатковуватись і не завадить субсидіям.