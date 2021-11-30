Вчасна вакцинація може стримати нову хвилю коронавірусу. Про це розповів директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" Республіки Корея Лі Хьок Мін під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

Фото: Макс Требухов Лі Хьок Мін

Він також додав зазначив, що завдяки діагностиці і виявленню коронавірусу Корея змогла краще впоратися з викликами пандемії.

"Завдяки контролю засобів, які ми використовуємо для подолання пандемії", - наголосив корейський лікар.

"Щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, ми маємо навчитися якомога швидше діагностувати ковід та вакцинуватися, - каже Лі Хьок Мін. - Існують різні варіанти вирішення теперішньої кризи. Але першочергово завдяки комунікації і загальним зусиллям-, можна досягти успіхів".

Лі Хьок Мін зазначив, що рівень захворюваності на ковід у Кореї значно знизився порівняно з 2020 роком. Хоча наразі медики очікують зростання кількості випадків коронавірусу.

"Кількість людей, яким діагностують ковід у Кореї, щотижня зростає. Зараз ми створили мережеві діагностичні лабораторії для швидкої діагностики хвороби. Однак критичним моментом є нестача персоналу і часу. Важливо докласти зусиль для навчання медпрацівників і збільшувати кількість акредитованих приватних лабораторій", - розповів він.

Професор Департаменту соціальної тапревентивної медицини Медичного Університету Ханлім Республіки Корея Кім Дон Хьон зазначив, що Корея готується до значного погіршення ситуації з ковідом цієї зими.

Фото: Макс Требухов

"Якщо говорити про те, чи люди контролюють ковід, то абсолютно ні, - сказав Кім Дон Хьон. - Цієї зими ми готуємося до найгіршої ситуації через новий штам ковіду омікрон. Ми намагалися вирішити ситуацію за допомогою вакцинації, але в багатьох регіонах досі низький рівень щеплень через нерівний доступ до вакцин".

Наразі в Південній Кореї вакциновано понад 80% населення. Водночас в Україні щеплено лише близько 30% людей.

"Без вакцинації вийти з пандемії буде надзвичайно важко. Нині в Європі зростає кількість хворих на ковід, наприклад, у Словенії, Нідерландах, Україні. Проблема в тому, що усі процеси боротьби з ковідом концентруються на своїх зусиллях і потужностях. Водночас ігнорується необхідність колективних дій. Нам потрібні колективний рух на глобальному рівні і солідарність країн для подолання пандемії", - додав Кім Дон Хьон.

Нагадаємо, у Києві триває міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.