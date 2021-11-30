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Вчасна вакцинація може стримати нову хвилю коронавірусу, - корейські лікарі

Однак головна умова успішної вакцинальної кампанії - рівний доступ людей до вакцин.

Вчасна вакцинація може стримати нову хвилю коронавірусу. Про це розповів директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" Республіки Корея Лі Хьок Мін під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

Лі Хьок Мін
Фото: Макс Требухов
Лі Хьок Мін

Він також додав зазначив, що завдяки діагностиці і виявленню коронавірусу Корея змогла краще впоратися з викликами пандемії.

"Завдяки контролю засобів, які ми використовуємо для подолання пандемії", - наголосив корейський лікар.

"Щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, ми маємо навчитися якомога швидше діагностувати ковід та вакцинуватися, - каже Лі Хьок Мін. - Існують різні варіанти вирішення теперішньої кризи. Але першочергово завдяки комунікації і загальним зусиллям-, можна досягти успіхів".

Лі Хьок Мін зазначив, що рівень захворюваності на ковід у Кореї значно знизився порівняно з 2020 роком. Хоча наразі медики очікують зростання кількості випадків коронавірусу.

"Кількість людей, яким діагностують ковід у Кореї, щотижня зростає. Зараз ми створили мережеві діагностичні лабораторії для швидкої діагностики хвороби. Однак критичним моментом є нестача персоналу і часу. Важливо докласти зусиль для навчання медпрацівників і збільшувати кількість акредитованих приватних лабораторій", - розповів він.

Професор Департаменту соціальної тапревентивної медицини Медичного Університету Ханлім Республіки Корея Кім Дон Хьон зазначив, що Корея готується до значного погіршення ситуації з ковідом цієї зими.

Фото: Макс Требухов

"Якщо говорити про те, чи люди контролюють ковід, то абсолютно ні, - сказав Кім Дон Хьон. - Цієї зими ми готуємося до найгіршої ситуації через новий штам ковіду омікрон. Ми намагалися вирішити ситуацію за допомогою вакцинації, але в багатьох регіонах досі низький рівень щеплень через нерівний доступ до вакцин".

Наразі в Південній Кореї вакциновано понад 80% населення. Водночас в Україні щеплено лише близько 30% людей.

"Без вакцинації вийти з пандемії буде надзвичайно важко. Нині в Європі зростає кількість хворих на ковід, наприклад, у Словенії, Нідерландах, Україні. Проблема в тому, що усі процеси боротьби з ковідом концентруються на своїх зусиллях і потужностях. Водночас ігнорується необхідність колективних дій. Нам потрібні колективний рух на глобальному рівні і солідарність країн для подолання пандемії", - додав Кім Дон Хьон.

Нагадаємо, у Києві триває міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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