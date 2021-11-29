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Корейські та українські експерти і державні діячі обговорять нові виклики для здоров’я людства у XXI столітті

Детальний анонс дивіться за посиланням.

Корейські та українські експерти і державні діячі обговорять нові виклики для здоров’я людства у XXI столітті

Завтра в Києві корейські та українські експерти і державні діячі обговорять нові виклики для здоров’я людства у XXI столітті.

Організатори Форуму: Інститут Горшеніна спільно з Посольством Республіки Корея в Україні.

Серед тем до обговорення: реформи у сучасній медицині: для чого і для кого; досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем; поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я; роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями тощо.

Серед учасників: Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак, директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" (Республіка Корея) Лі Хьок Мін та інші.

Детальний анонс дивіться за посиланням.

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