30 листопада (вівторок) у Києві відбудеться МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОРЕЯ-УКРАЇНА. Brainstorm - «Виклики охорони здоров’я в XXI столітті».

Організатори Форуму: Інститут Горшеніна спільно з Посольством Республіки Корея в Україні, за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Місце проведення: Готель «Opera», вул. Б.Хмельницького, 53

Міжнародний Форум «Корея-Україна» складається з двох дискусійних панелей, присвячених питанням новітніх викликів для системи охорони здоров’я, які постали перед людством у XXI столітті, зокрема - у зв’язку з пандемією Covid 19.

Учасники Міжнародного Форуму «Корея-Україна»: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те; Професор Департаменту соціальної та превентивної медицини, Медичного Університету Ханлім (Республіка Корея) Кім Дон Хьон; Директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" (Республіка Корея) Лі Хьок Мін; міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко; голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак; медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова; Міський голова Києва Віталій Кличко; Міський голова Тернополя Сергій Надал.

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ I: «Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?»

Питання до обговорення:

Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?

Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;

Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;

Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;

Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?

Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 2: «Covid контролює світ VS світ контролює Covid»

Питання до обговорення:

Covid – це прокляття чи можливість для світу?

Досвід боротьби з пандемією в Республіці Корея та Україні. Які головні уроки ми можемо винести з останніх двох років?

Чи найважчий етап позаду? Та що на нас чекає попереду?

Зміни в медицині, викликані пандемією – еволюція чи революція? Що це за зміни?

Модератор: Євгеній Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна

Реєстрація учасників та гостей розпочнеться о 13.30.

Програму Міжнародного Форуму «Корея-Україна» дивіться за посиланням.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена), тел.: 0442304962

Захід проводитиметься з дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Усі учасники Форуму повинні мати при собі документ про повний курс вакцинації проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на Covid-19, чинний 72 години.