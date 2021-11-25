Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
ГоловнаПолітика

У Києві відбудеться міжнародний форум "Корея-Україна"

Програму Форуму дивіться за посиланням.

30 листопада (вівторок) у Києві відбудеться МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОРЕЯ-УКРАЇНА. Brainstorm - «Виклики охорони здоров’я в XXI столітті».

Організатори Форуму: Інститут Горшеніна спільно з Посольством Республіки Корея в Україні, за підтримки Інтернет-порталу  LB.ua.

Місце проведення: Готель «Opera», вул. Б.Хмельницького, 53

Міжнародний Форум «Корея-Україна» складається з двох дискусійних панелей, присвячених питанням новітніх викликів для системи охорони здоров’я, які постали перед людством у XXI столітті, зокрема - у зв’язку з пандемією Covid 19.

Учасники Міжнародного Форуму «Корея-Україна»: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те; Професор Департаменту соціальної та превентивної медицини, Медичного Університету Ханлім (Республіка Корея) Кім Дон Хьон; Директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" (Республіка Корея) Лі Хьок Мін; міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко; голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак; медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова;  Міський голова Києва Віталій Кличко; Міський голова Тернополя Сергій Надал.

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ I: «Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?»

Питання до обговорення:

  • Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?
  • Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;
  • Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;
  • Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;
  • Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?
  • Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 2: «Covid контролює світ VS світ контролює Covid»

Питання до обговорення:

  • Covid – це прокляття чи можливість для світу?
  • Досвід боротьби з пандемією в Республіці Корея та Україні. Які головні уроки ми можемо винести з останніх двох років?
  • Чи найважчий етап позаду? Та що на нас чекає попереду?
  • Зміни в медицині, викликані пандемією – еволюція чи революція? Що це за зміни?

Модератор: Євгеній Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна

Реєстрація учасників та гостей розпочнеться о 13.30.

Програму Міжнародного Форуму «Корея-Україна» дивіться за посиланням.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена), тел.: 0442304962

Захід проводитиметься з дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Усі учасники Форуму повинні мати при собі документ про повний курс вакцинації проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на Covid-19, чинний 72 години.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також