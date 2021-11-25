30 листопада (вівторок) у Києві відбудеться МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОРЕЯ-УКРАЇНА. Brainstorm - «Виклики охорони здоров’я в XXI столітті».
Організатори Форуму: Інститут Горшеніна спільно з Посольством Республіки Корея в Україні, за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Місце проведення: Готель «Opera», вул. Б.Хмельницького, 53
Міжнародний Форум «Корея-Україна» складається з двох дискусійних панелей, присвячених питанням новітніх викликів для системи охорони здоров’я, які постали перед людством у XXI столітті, зокрема - у зв’язку з пандемією Covid 19.
Учасники Міжнародного Форуму «Корея-Україна»: Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьюнг Те; Професор Департаменту соціальної та превентивної медицини, Медичного Університету Ханлім (Республіка Корея) Кім Дон Хьон; Директор відділення інфекційного контролю Лікарні "Северенс" (Республіка Корея) Лі Хьок Мін; міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко; голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак; медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова; Міський голова Києва Віталій Кличко; Міський голова Тернополя Сергій Надал.
ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ I: «Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?»
Питання до обговорення:
- Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?
- Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;
- Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;
- Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;
- Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?
- Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна
ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 2: «Covid контролює світ VS світ контролює Covid»
Питання до обговорення:
- Covid – це прокляття чи можливість для світу?
- Досвід боротьби з пандемією в Республіці Корея та Україні. Які головні уроки ми можемо винести з останніх двох років?
- Чи найважчий етап позаду? Та що на нас чекає попереду?
- Зміни в медицині, викликані пандемією – еволюція чи революція? Що це за зміни?
Модератор: Євгеній Курмашов, директор політичних програм Інституту Горшеніна
Реєстрація учасників та гостей розпочнеться о 13.30.
Програму Міжнародного Форуму «Корея-Україна» дивіться за посиланням.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена), тел.: 0442304962
Захід проводитиметься з дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Усі учасники Форуму повинні мати при собі документ про повний курс вакцинації проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на Covid-19, чинний 72 години.