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У справі про замах на Шефіра обшукали депутата "Євросолідарності" Волошина, – партія

Волошин володіє зброєю такого ж калібру, з якої розстріляли авто помічника президента. 

У справі про замах на Шефіра обшукали депутата "Євросолідарності" Волошина, – партія
Сергій Волошин
Фото: Євросолідарність

Депутата Івано-Франківської обласної ради, голову Надвірнянського осередку партії "Європейська солідарність" Сергія Волошина обшукали у справі про замах на першого помічника президента України – Сергія Шефіра.

У пресслужбі партії стверджують, що 24 листопада в оселі Волошина в місті Яремче пройшли слідчі дії, які нібито пояснювались справою про замах. 

У авто Шефіра стріляли зі зброї 7.62 калібру, а у Волошина зареєстрована така мисливська рушниця. Про це депутат повідомив на брифінгу 25 листопада, пише івано-франківське видання "Курс"

Нардеп від "Євросолідарності" Микола Княжицький сказав на брифінгу, що подібні обшуки проводяться по всій країні, оскільки ця зброя є поширеною серед мисливців. 

Нагадаємо, 22 вересня автомобіль Сергія Шефіра обстріляли поблизу селища Лісники Київської області. Його авто розстріляли з автомату. Перший помічник Володимира Зеленського ушкоджень не отримав, але його водія поранили. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює замах на свого помічника як особистий "привіт" і тиск на нього.

Зеленський також говорив, що в справі замаху на його першого помічника до правоохоронних органів викликали багато людей з "дуже відомими іменами".

У МВС сказали, що замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїв злочинець-професіонал, при цьому він був не один. Правоохоронці призначили у цій справі близько 30 експертиз. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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