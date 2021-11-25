У справі про замах на Шефіра обшукали депутата "Євросолідарності" Волошина, – партія

Депутата Івано-Франківської обласної ради, голову Надвірнянського осередку партії "Європейська солідарність" Сергія Волошина обшукали у справі про замах на першого помічника президента України – Сергія Шефіра.
У пресслужбі партії стверджують, що 24 листопада в оселі Волошина в місті Яремче пройшли слідчі дії, які нібито пояснювались справою про замах.
У авто Шефіра стріляли зі зброї 7.62 калібру, а у Волошина зареєстрована така мисливська рушниця. Про це депутат повідомив на брифінгу 25 листопада, пише івано-франківське видання "Курс".
Нардеп від "Євросолідарності" Микола Княжицький сказав на брифінгу, що подібні обшуки проводяться по всій країні, оскільки ця зброя є поширеною серед мисливців.
Нагадаємо, 22 вересня автомобіль Сергія Шефіра обстріляли поблизу селища Лісники Київської області. Його авто розстріляли з автомату. Перший помічник Володимира Зеленського ушкоджень не отримав, але його водія поранили.
Президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює замах на свого помічника як особистий "привіт" і тиск на нього.
Зеленський також говорив, що в справі замаху на його першого помічника до правоохоронних органів викликали багато людей з "дуже відомими іменами".
У МВС сказали, що замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїв злочинець-професіонал, при цьому він був не один. Правоохоронці призначили у цій справі близько 30 експертиз.