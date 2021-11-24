Порошенко закликав суспільство консолідуватися перед загрозою збоку Росії

Українське суспільство має консолідуватися перед ймовірною загрозою вторгнення російських окупантів. Про це у своєму відеозверненні заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Головне завдання – запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами. Слід задіяти кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО і з Євросоюзом, як це передбачено Угодою про асоціацію. Відновити постійний обмін розвідданими з країнами Північноатлантичного альянсу. Для цього слід терміново укласти Угоду про взаємний захист конфіденційної інформації», – зазначив експрезидент.

Він запропонував опрацювати можливість запрошення контингенту країн НАТО для проведення постійно діючих навчальних програм для українських військ.

«Ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози російського вторгнення. Ще раз повернутися до ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН, яку, на жаль, в 2019 році так бездумно поховав Зеленський. Невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України, включно з відвіданням Донбасу та прилеглих до Криму територій», – говорить лідер «ЄС».

Також, за словами Порошенка, необхідно провести двосторонні зустрічі і телефонні переговори з лідерами країн Сімки, Китаю, Туреччини, держав Люблінського трикутника на тему формування пакету так званих «пекельних» санкцій, що будуть невідкладно запроваджені проти Росії у випадку нового вторгнення на територію України.

«Наголошую: захист країни – це спільна справа влади й опозиції! Партій у нас дуже багато, а Україна – одна. Тому ми вимагаємо від Зеленського терміново провести засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, за винятком, звісно ж, ОПЗЖ. Ми туди прийдемо з конкретними пропозиціями щодо військових і дипломатичних заходів», – зауважив Порошенко.

Також він наголошує на необхідності закритого засідання Верховної Ради, де військово-політичне керівництво має поінформувати народних депутатів, який у нього план та стратегія.

«На часі – повномасштабні навчання підрозділів територіальної оборони, насамперед в північних, східних та південних областях. Рівно як і збори резервістів. Слід негайно виправити проблеми з виконанням Державного оборонного замовлення поточного року. А замовлення на наступний рік затвердити не на межі весни і літа, а до новорічно-різдвяних канікул», – зауважив лідер партії.

Він також закликав ухвалити законопроєкт «Європейської Солідарності» 6006, який дає ресурс для підвищення грошового забезпечення солдат і офіцерів. Та не відмовитися від можливого впровадження воєнного стану.

«У нас із Зеленським дійсно чимало принципових світоглядних розбіжностей, але тим не менше він лише опонент. Ворог же нам – тільки Путін. Ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб усі політичні сили всередині країні змогли нарешті сконцентруватися на спільному плані протидії зовнішній агресії», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».