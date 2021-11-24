"Батьківщина" передала в МВС заяву щодо зриву підготовки опалювального сезону

«Батьківщина» передала міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському заяву щодо зриву підготовки до опалювального періоду. Про це повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу після вручення відповідної заяви.

«У злочині по зриву підготовки до опалювального сезону є дві складові. Перша – не закачали газ у газові сховища. Треба було мінімум 25-27 мільярдів кубів, а закачали для державних потреб – всього 10. Маючи влітку на своєму рахунку майже 2 мільярди доларів, НАК «Нафтогаз» не використав ці гроші для того, щоб виконати свій обов’язок. І тепер, у найхолодніші часи, країна залишиться без тепла й електроенергії. Друга складова – замість необхідних 2,5 мільйона тонн вугілля, на склади поклали лише 700 тисяч тонн. Як наслідок – ми сьогодні мусимо просити Білорусь давати нам електроенергію в той час, коли наші потужності можуть виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає вся країна», – наголосила Юлія Тимошенко.

На її переконання, невдовзі можливі віялові відключення електроенергії та тепла, що негативно позначитися й на вітчизняній промисловості.

«Цієї зими Україна втратить сотні мільярдів гривень, послабить себе і зруйнує частину свої промисловості, тому що вже зараз закриваються сотні підприємств, які не можуть оплачувати газ по 35-40 гривень за куб. Треба знайти винних, хто не закачав газ влітку, коли він коштував у 6 разів дешевше! Адже тепер видатки з місцевих і державного бюджетів не направлять на пенсії, зарплати бюджетникам, субсидії чи іншу соціальну допомогу, а віддадуть їх «Нафтогазу», щоб покрити збитки, спричинені тим, що не закачали газ у газові сховища», – обурилася Юлія Тимошенко.