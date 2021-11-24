АМУ заявила про порушення меморандуму: через відмову "Нафтогазу" збільшувати обсяги пільгового газу громади несуть збитки

В Асоціації міст нагадли, що на прохання центральної влади опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше.

Обсягів газу, які «Нафтогаз» постачатиме за пільговою ціною, громадам не вистачить для проходження опалювального сезону. Тому Асоціація міст України змушена звернутись до уряду з проханням втрутитись у ситуацію. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті АМУ.

«22 листопада Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра з проханням втрутитися у вирішення проблеми, яка ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 рр. Так, НАК «Нафтогаз» на власний розсуд визначив обсяги природного газу, які будуть постачатися підприємствам теплопостачання за передбаченою Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. ціною для забезпечення теплопостачання побутових споживачів та бюджетних установ. Як прогнозували органи місцевого самоврядування, підприємства теплопостачання, а також Асоціація міст України, в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо», - йдеться у заяві.

У заяві сказано, що для вирішення цієї проблеми Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля з проханням сприяти проведенню НАК «Нафтогаз» перерахунків обсягу газу для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання побутових споживачів та бюджетних установ. В АМУ також оприлюднили лист, який спрямували прем’єр-міністру.

У АМУ зазначили, що НАК «Нафтогаз» відмовився коригувати обсяги пільгового газу, хоча опалювальний сезон по всій країні почався раніше.

«На прохання центральної влади, опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди, відповідно передбачених НАК «Нафтогаз України» обсягів газу виявилося недостатньо. При цьому, НАК «Нафтогаз України» відмовився коригувати встановлені обсяги споживання природного газу. В результаті у жовтні 2021 року підприємства теплопостачання були змушені використовувати для забезпечення централізованого тепло- та гарячого водопостачання побутових споживачів і бюджетних установ природний газ, за ринковими цінами від 25 грн за 1 куб метр і вище, що є порушенням Меморандуму. Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, несуть збитки, джерел для відшкодування яких ні у них, ні у органів місцевого самоврядування немає», - зазначили в Асоціації.

Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко, - неурядова організація, що об’єднує майже тисячу громад з усієї країни. Восени 2021 року мери міст підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр з урядом та НАК «Нафтогаз».