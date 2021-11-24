Євросоюз збирається зняти санкції з Клименка

Україна так і не змогла засудити колишнього керівника Мінздоху.

Європейський Союз збирається зняти санкції з колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, який входив до оточення Віктора Януковича.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС вирішили виключити колишнього українського міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Тепер у списку залишиться лише 7 осіб", - написав журналіст у твіттері в четвер, 24 листопада.

Нагадаємо, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заморожування активів щодо майже двох десятків колишніх вищих чиновників України, які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів України.

Санкції щорічно продовжують, але список постійно скорочується.

На сьогодні в санкційному списку залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко та Олександр Клименко.

В 2020 році з-під санкцій вивели експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, на початку 2021 року - колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Олександр Клименко був міністром доходів і зборів з кінця 2012 року до початку 2014 року, а перед тим очолював Державну податкову службу і обласну податкову адміністрацію на Донечччині.

Після Революції гідності проти Клименка відкрили кілька кримінальних справ, але жодного вироку йому так і не всинесли. У травні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила гучну справу про "податкові майданчики" Клименка у зв'язку з відсутністю достатніх доказів його винуватості.