ЄС офіційно анонсував санкції проти перевізників, причетних до міграційної кризи

Європейський Союз буде вводити санкції проти перевізників, причетних до міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

"Стратегія, яку використовує Білорусь, базується на співучасті туроператорів та їх посередників. Є спеціалізовані туристичні агентства, які надають пропозицію на умовах "все включено": візи, авіаквитки, готелі та, дещо цинічно, таксі і автобуси до кордону. Будьмо чесними: цих мігрантів підло вводять в оману фальшивими обіцянками. Це означає, що ми повинні з цим боротися", - заявила в вівторок, 23 листопада, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує ухвалити нову правову базу, яка дозволятиме Євросоюзу вводити санкції проти будь-яких перевізників, що займаються чи сприяють незаконному переправлянню осіб через кордон або торгівлі людьми.

Ці санкції передбачатимуть обмеження на роботу на території ЄС, зупинку дії ліцензій і дозволів, заборону на дозаправку чи технічне обслуговування, заборону на транзит чи проліт, заборону на технічні зупинки і заходи в порти.

"Співпраця зі сторони світової авіаспоільноти, свідками якої ми стали протягом останніх тижнів, демонструє важливість тісного залучення перевізників до запобігання та боротьби з цією новою формою гібридної загрози. Наша нова пропозиція щодо транспортних компаній, які сприяють чи беруть участь у незаконному переправлянні людей, дасть нам потужний і дієвий інструмент", - заявила єврокомісар із питань транспорту Адіна Велян.

Нагадаємо, що у 2021 році до аеропорту "Мінськ" стали масово прибувати мігранти з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити до країн Європейського союзу.

На початку листопада величезний натовп із сотень мігрантів прибув до кордону Білорусі з Польщею недалеко від міста Гродна і спробували прорвати загородження. Польським прикордонникам та військовослужбовцям вдалося їх зупинити, ті розбили табір у районі КПП "Кузниця".

10 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які привозять мігрантів до Білорусі. Після цього Turkish Airlines припинила пускати на свої рейси громадян Іраку, Ємену та Сирії. Сирійська авіакомпанія Cham Wings також оголосила, що зупиняє польоти до столиці Білорусі.