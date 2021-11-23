У Росії суд уперше виправдав свідка Єгови за "екстремістською" статтею

Першоріченський районний суд Владивостока виправдав свідка Єгови Дмитра Бармакіна, якого обвинувачують за статтею про організацію діяльності екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ).

Про це повідомляє правозахисний сайт "ОВД-Инфо" з посиланням на пресслужбу "Свідків Єгови у Росії".

У вироку сказано, що Бармакін "ніколи не здійснював екстремістську діяльність, він сповідував релігію Свідків Єгови, у тому числі зустрічався та обговорював свої переконання з віруючими". Суд вирішив, що Бармакін "підлягає виправданню через відсутність у діянні підсудного складу злочину", оскільки віруючим було "реалізовано закріплене Конституцією Росії декларація про свободу віросповідання".

"Звинувачення вимагало засудити Бармакіна до дев'яти років позбавлення волі - до такого терміну свідків Єгови ще не засуджували, максимальний термін становив вісім років", - зазначається у публікації.

Нагадаємо, "Свідки Єгови" - міжнародна організація, яку нерідко зараховують до сект. "Британська енциклопедія" визначає "Свідків Єгови" як прихильників мілленаристської секти (вірування, що Ісус Христос і християни будуть правити світом упродовж тисячі років).

У 2017 році Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією, ліквідував і заборонив її діяльність на території країни.