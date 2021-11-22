Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
ГоловнаСвіт

США запроваджують санкції щодо російської компанії та двох суден через "Північний потік-2"

Йдеться про компанію Transadria 

США запроваджують санкції щодо російської компанії та двох суден через "Північний потік-2"
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Сполучені Штати мають намір запровадити санкції щодо пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

"До Transadria Ltd. буде застосовано санкції, а її судно "Марлін" буде позначено як власність, яка підлягає блокуванню", - зазначено у пресрелізі.

Назву другого судна, яке потрапило під санкції, Блінкен не вказав.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".

Тим часом Україна минулого тижня попросила Сенат США включити санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету (NDAA) на 2022 фіскальний рік.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також