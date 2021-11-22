США запроваджують санкції щодо російської компанії та двох суден через "Північний потік-2"

Сполучені Штати мають намір запровадити санкції щодо пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

"До Transadria Ltd. буде застосовано санкції, а її судно "Марлін" буде позначено як власність, яка підлягає блокуванню", - зазначено у пресрелізі.

Назву другого судна, яке потрапило під санкції, Блінкен не вказав.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".

Тим часом Україна минулого тижня попросила Сенат США включити санкції проти "Північного потоку-2" до оборонного бюджету (NDAA) на 2022 фіскальний рік.