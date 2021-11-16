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Німецький регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку - 2"

Nord Stream 2 AG зареєстрована у Швейцарії, а оператор газопроводу має бути німецьким.

Німецький регулятор призупинив сертифікацію "Північного потоку - 2"
Фото: nord-stream2.com

Німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".

На сайті регулятора сказано, що це пов'язано зі швейцарською реєстрацією Nord Stream 2 AG, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.

Компанія Nord Stream 2 AG, кінцевим бенефіціаром якої є російський "Газпром", вирішила створити дочірню компанію в Німеччині. Вона має стати власником і експлуатантом німецької ділянки газопроводу.

Процес буде на паузі, поки не завершиться передача основних активів та персоналу в дочірнє підприємство. Вивчення заявки триватиме в рамках часу, що залишився від відведених на сертифікацію чотирьох місяців.

Після цього рішення німецького регулятора відправлять до Європейської комісії.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром". 

Нагадаємо, що у вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". На розгляд цього питання агентство має чотири місяці.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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