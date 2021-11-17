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Суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2"

Суд вирішив, що "скарга частково не обґрунтована".

Суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2"
Фото: EPA/UPG

Суд німецького міста Грайфсвальд відхилив позов екологічної природоохоронної організації DUH проти "Північного потоку-2", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що скаргу екологів було підкріплено даними американського дослідження, в якому йшлося про небезпеку викидів метану під час роботи газопроводу.

За результатами слухань суд вирішив, що "скарга частково не обґрунтована", оскільки газопровід уже пройшов перевірку на технічну відповідність заходам безпеки у сфері газонепроникності.

У квітні цього року Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (NABU) і природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) "після ретельного вивчення".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) тимчасово призупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газопроводу "Північний потік - 2".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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