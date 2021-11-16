У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
ГоловнаСвіт

Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на таблетки від COVID-19 з іншими країнами

В основному це будуть країни Африки та Азії.

Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на таблетки від COVID-19 з іншими країнами
Фото: EPA/UPG

Американська фармацевтична компанія Pfizer надасть Патентному пулу лікарських засобів (MPP) безоплатну ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування коронавірусу "Паксловід".

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що це дозволить організації передавати субліцензію на препарат іншим виробникам для використання в 95 країнах, що розвиваються. В основному це країни Африки та Азії.

У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми COVID-19.

"Угода ґрунтується на аналогічній домовленості, укладеній Merck минулого місяця. Рразом ці угоди матимуть потенціал для значного розширення світового виробництва двох простих противірусних препаратів, які можуть змінити хід пандемії, запобігаючи тяжким наслідкам від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці жовтня американська фармацевтична компанія Merck також безкоштовно надала MPP ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Нагадаємо, 6 листопада Міністерство охорони здоровʼя України дозволило клінічні випробування таблеток проти коронавірусу компаній Pfizer і Merck. Pfizer раніше заявила, що її експериментальні таблетки на 89% знижують ризик госпіталізації.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також