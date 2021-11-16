Омбудсману Денісовій відмовили у відвідуванні Саакашвілі

Уповноважена з прав людини повідомила, що на експрезидента Грузії чинять тиск і не дають йому спати.

Уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у відвідуванні експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі у тюремній вʼязниці міста Глдані.

Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується, розповіла Денісова у Facebook і Telegram.

"Намагатимуся зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 з метою обговорення умов утримання та лікування Міхеіла Саакашвілі", – зазначила вона.

Денісова додала, що володіє суперечливими даними про стан здоровʼя Саакашвілі, а також про те, як його без необхідного обладнання зможуть реанімувати в разі погіршення стану.

"Він голодує 47 днів. За можливості, щоб головний лікар пояснив, яке є обладнання, які є спеціалісти для використання цього реанімаційного обладнання", – заявила Денісова.

Вона також повідомила, що на Саакашвілі чинять тиск і порушують його право на сон і відпочинок – коли він вимикає світло і телевізор, починається галас.

Саакашвілі Міхеіл Ніколозович був затриманий 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади.

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Його помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими.

Минулого тижня Денісова отримала від Саакашвілі лист, у якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч. 15 листопада омбудсман прибула до Грузії, щоб зустрітися із ним. До цього вона відвідувала Саакашвілі 27 жовтня.