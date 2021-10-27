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Денісова розповіла про стан Саакашвілі, який голодує 27-й день

Українська омбудсман відвідала політика у грузинській тюрмі.

Денісова розповіла про стан Саакашвілі, який голодує 27-й день
Фото: скрин відео

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у середу, 27 жовтня, відвідала Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

Як розповіла українська омбудсман журналістам після відвідин Саакашвілі, його стан здоров’я значно погіршився. Проте залишати камеру чи припиняти голодування він не збирається.

"За час перебування в ув'язненні у нього були чотири кризові ситуації. Мінімальна медична допомога в Руставській в'язниці йому надається, але серйозну допомогу пенітенціарний заклад надати не зможе", - розповіла Денісова.

Вона додала, що Саакашвілі проти госпіталізації до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це може становити для нього небезпеку. Так само він не погоджується на примусове годування.

Денісова повідомила про домовленість з приватним медичним центром про обстеження політика.

Крім того, вона сподівається, що "нашому лікареві грузинська влада дозволить зустрітися із Саакашвілі".

Вона підтвердила, що Саакашвілі вважає себе політичним ув'язненим.

Експрезидента Грузії Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

На знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

У неділю адвокат Саакашвілі заявив, що влада готується “ліквідувати” експрезидента Грузії після переведення із камери до тюремної лікарні.

Минулого тижня особистий лікар політика повідомив, що Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці.

Раніше лікар за згодою Саакашвілі оприлюднив його діагноз - таласемія (захворювання крові), і наголосив, що "йому категорично не можна голодувати".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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