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Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела

Олексій Резніков погоджений на посаду міністра оборони. 

Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Фото: Макс Требухов

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук може очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цю інформацію LB.ua підтвердили декілька обізнаних із ситуацією джерел.

Співрозмовники видання зазначили, що рішення призначити нинішнього главу Мінреінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони вже ухвалено остаточно. 

Очікується, що це питання у понеділок обговорять на засіданні фракції "Слуга народу", після чого про кадрові перестановки оголосять офіційно. 

Раніше Верещук говорила, що на посаду міністра оборони обговорювали і її кандидатуру. Вона зазначала, що готова взяти на себе таку відповідальність, якщо її призначення міністром підтримають президент і колеги по парламенту.

Кілька днів тому головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Розмови про зміни в Кабінеті міністрів у владних колах точилися ще з літа. Тарана називали кандидатом на звільнення на початку вересня. Джерела LB.ua в СН говорили, що "Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина".

Однак потім Таран зник з обговорюваних списків на звільнення. "На вихід" готували щонайменше двох міністрів – захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Абрамовський заяву вже написав, його відставку готували на минулий четвер, але через розгляд правок до бюджету в першому читанні розглянути не встигли. 

Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що поки питання перестановок у Кабміні на порядку денному не стоїть, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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