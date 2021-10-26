Кулеба назвав кількість українців, які чекають на евакуацію з Афганістану

Станом на 26 жовтня близько 130 громадян хочуть повернутися з Афганістану в Україну. Понад 30 громадян України та членів їхніх сімей залишили Афганістан самостійно.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз близько 130 (українців - ред.) хочуть повернутися. Опрацьовуємо безпечні шляхи виїзду. Ми своїх у біді за кордоном не кидаємо і вже неодноразово це довели", - написав голова МЗС у твіттері.

Він додав, що за місяць понад 30 громадян України та членів їхніх сімей залишили Афганістан самостійно.

Після приходу талібів до влади в Афганістані Україна провела шість евакуаційних рейсів, але в країні досі залишаються громадяни, які очікують на евакуацію.

Останній евакуаційний рейс з українцями прибув до Києва з Кабула 23 вересня. На борту перебували 96 осіб, серед яких громадяни України, особи з посвідченням на постійне місце проживання в України, члени їхніх родин, а також особи, на повернення яких давали запити Ватикан та Канада.

Після цього у МЗС повідомляли, що з Афганістану хочуть виїхати близько 100 українців.