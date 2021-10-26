На Киву завели справу через відео зі стріляниною з автомату

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що на депутата Верховної Ради Іллю Киву завели кримінальну справу через відео, на якому він стріляє в повітря з автомата. Про підозру його поки що не повідомляли.

Про це вона розказала журналістам в вівторок, пише УНІАН.

"Стосовно народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат, то я про це говорю", - сказала вона.

На уточнююче запитання, чи є справа саме за фактом автоматної стрільби, Ірина Венедіктова відповіла ствердно. Вона додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то скаже про кваліфікацію. "А на сьогодні це передчасне питання", - заявила вона.

Нагадаємо, що 15 жовтня Кива виклав у соцмережах ролик, на якому він стріляє з автомату в небо. Кива пояснив, що так святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.