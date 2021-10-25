У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
ГоловнаПолітика

Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді "євроінтеграційний" день

Спікер Ради також звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом.

Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді "євроінтеграційний" день
Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір виділяти одне засідання парламенту в місяць для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Про це повідомлляється на сайті Верховної Ради.

"У мене є ідея – раз на місяць проводити День європейської інтеграції в парламенті. Моїм пріоритетом роботи є виконання Копенгагенських критеріїв і вступ України до ЄС", – сказав Стефанчук на зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, керівником департаменту з політичних питань, аналізу та звітності Представництва ЄС в Україні Артуром Гебалем і фахівцем політичного відділу представництва ЄС Димитрієм Горчаковим.

Стефанчук також зазначив, що Україна робить важливі кроки на шляху до євроінтеграції. Зокрема, він нагадав, що 21 жовтня в Раді провели позачергове засідання, на якому ухвалили 14 законопроєктів, а також депутати підтримали законодавчі ініціативи щодо ратифікації міжнародних угод.

Глава представництва ЄС Маасікас, своєю чергою, висловив сподівання на продовження співпраці з Україною і підтримав ідею "євроінтеграційного дня" в укрраїнському парламенті.

Сторони також обговорили законопроєкти стосовно судової реформи, реформи СБУ, антикорупційної стратегії, земельної реформи, а також щодо вдосконалення корпоративного управління.

Стефанчук також звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом.

"Ми маємо здійснювати великий міжпарламентський діалог із нашими колегами в Європейському парламенті", – підсумував він.

Нагадаємо, 21 жовтня Рада зібралася на скликане президентом Зеленським "євроінтеграційне" позачергове засідання.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язкове увійде до складу Євросоюзу. Він зазначав, що сьогодні серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також