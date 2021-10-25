Стефанчук хоче щомісяця проводити в Раді "євроінтеграційний" день

Спікер Ради також звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір виділяти одне засідання парламенту в місяць для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Про це повідомлляється на сайті Верховної Ради.

"У мене є ідея – раз на місяць проводити День європейської інтеграції в парламенті. Моїм пріоритетом роботи є виконання Копенгагенських критеріїв і вступ України до ЄС", – сказав Стефанчук на зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, керівником департаменту з політичних питань, аналізу та звітності Представництва ЄС в Україні Артуром Гебалем і фахівцем політичного відділу представництва ЄС Димитрієм Горчаковим.

Стефанчук також зазначив, що Україна робить важливі кроки на шляху до євроінтеграції. Зокрема, він нагадав, що 21 жовтня в Раді провели позачергове засідання, на якому ухвалили 14 законопроєктів, а також депутати підтримали законодавчі ініціативи щодо ратифікації міжнародних угод.

Глава представництва ЄС Маасікас, своєю чергою, висловив сподівання на продовження співпраці з Україною і підтримав ідею "євроінтеграційного дня" в укрраїнському парламенті.

Сторони також обговорили законопроєкти стосовно судової реформи, реформи СБУ, антикорупційної стратегії, земельної реформи, а також щодо вдосконалення корпоративного управління.

Стефанчук також звернув увагу на важливість співпраці парламенту України з Європарламентом.

"Ми маємо здійснювати великий міжпарламентський діалог із нашими колегами в Європейському парламенті", – підсумував він.

Нагадаємо, 21 жовтня Рада зібралася на скликане президентом Зеленським "євроінтеграційне" позачергове засідання.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язкове увійде до складу Євросоюзу. Він зазначав, що сьогодні серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.