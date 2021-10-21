Рада зібралася на скликане Зеленським "євроінтеграційне" позачергове засідання

Верховна Рада розпочала позачергове засідання, скликане за вимогою президента Володимира Зеленського. Депутати мають розглянути євроінтеграційні законодавчі акти.

У першому читанні це:

Законопроєкт про внесення змін до законів України "Про охорону прав на сорти рослин" та "Про насіння і садивний матеріал" (№3680-д);

Про внесення змін до закону "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації (4527);

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

У другому читанні:

Законопроєкт про енергетичну ефективність (№4507);

Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану (5464);

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Також депутати мають ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації, Угоду між Україною та Фінляндською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво, Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ, Лист про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проєкт "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком, Угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, Гарантійну угоди "Проєкт розвитку АТ "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

До кінця жовтня Євросоюз може скасувати тарифні обмеження для імпорту окремих українських товарів за нульовою ставкою. Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської інтеграції, депутатка Верховної Ради Ольга Стефанишина, передає кореспондент LB.ua.

Стефанишина зазначила, що сьогодні Рада на позачерговому засіданні розгляне "цілий пакет євроінтеграційних" законів.

"Євроінтеграція - це про багато секторальних змін, які відбуваються у різних галузях, тому президент вирішив їх об'єднати в одне голосування. З тим, щоб було зрозуміло, що таке євроінтеграційні зміни - це і безпека харчування, це і транспортні питання, це і міжнародні відносини... Власне є думка про те, щоб проголосувати ці рішення пакетом", - пояснила депутатка.

Нагадаємо, 19 жовтня спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання 21 жовтня позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента. Повідомлялося, що на порядку денному - 14 питань.

Раніше Зеленський заявив, що Україна обов’язкове увійде до складу Європейського союзу. Він зазначив, що сьогодні серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.