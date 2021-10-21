Нардеп зазначив, що йому невідомо про будь-які домовленості між президентом і мером Києва.

Мер Києва Віталій Кличко комунікує з Комітетом із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо закону про столицю.

Про це в кулуарах Ради заявив Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін, передає кореспондент LB.

"Вчорашній комітет продемонстрував, що у нас все таки десь державні позиції і позиції місцевої політики домінують над політиканством як таким. Домовленості (між Кличком і президентом – Ред.) ніякі невідомі, що стосується комунікації – вона відбувається між усіма гілками влади. Чи комунікує київський міський голова з комітетом, з міністерством в обличчі міністра і президентом – так, комунікує", – зазначив він.

На питання журналістів про те, чи розглядають міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова на посаду очільника КМДА після розділення повноважень із мером депутат, відповів ухильно: "Не маю розуміння (хто може очолити КМДА – Ред.). Він же міністр зараз. Мене він влаштовує зараз на посаді розвитку громад та територій. Бачте, як ми можемо звільнити, якщо зауважень немає".

Раніше Чернишов офіційно говорив, що не збирається на посаду в столичній адміністрації.

Учора профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словам першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року. Одніє з найголовніших змін у законопроєкті про столицію є розділення повноважень мера та очільника КМДА.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган » Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.

Також учора стало відомо, що Кличко вперше за рік зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.