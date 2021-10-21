Україна веде переговори про купівлю для ЗСУ британських ракет Brimstone

Україна веде переговори з Великобританією про купівлю ракет для патрульних катерів і літаків.

Про це повідомила газета The Times з посиланням на власні джерела.

Зокрема, йдеться про продаж самонавідних ракет Brimstone, розроблених міжнародним консорціумом MDBA для британських збройних сил. Вони оснащені активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю уражати цілі в русі.

Великобританія взяла на озброєння ці ракети у 2005 році і з тих пір широко використовувала їх в операціях в Афганістані, Лівії, Сирії.

Британський уряд раніше не продавав зброю Україні. Переговори почалися на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для захоплення нової території України.

У 2020 році під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона між Україною та Великобританією було підписано меморандум про наміри з підвищення спроможностей ВМС ЗСУ. Міноборони України повідомляло, що меморандум передбачає постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

У червні 2021 року Україна і Великобританія підписали новий меморандум про проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Нагадаємо, раніше цієї осені стало відомо, що Україна хоче отримати від США нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").