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Україна веде переговори про купівлю для ЗСУ британських ракет Brimstone

Британський уряд раніше не продавав зброю Україні.

Україна веде переговори про купівлю для ЗСУ британських ракет Brimstone
Фото: wikipedia.org

Україна веде переговори з Великобританією про купівлю ракет для патрульних катерів і літаків.

Про це повідомила газета The Times з посиланням на власні джерела.

Зокрема, йдеться про продаж самонавідних ракет Brimstone, розроблених міжнародним консорціумом MDBA для британських збройних сил. Вони оснащені активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з великою точністю уражати цілі в русі.

Великобританія взяла на озброєння ці ракети у 2005 році і з тих пір широко використовувала їх в операціях в Афганістані, Лівії, Сирії.

Британський уряд раніше не продавав зброю Україні. Переговори почалися на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для захоплення нової території України.

У 2020 році під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона між Україною та Великобританією було підписано меморандум про наміри з підвищення спроможностей ВМС ЗСУ. Міноборони України повідомляло, що меморандум передбачає постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

У червні 2021 року Україна і Великобританія підписали новий меморандум про проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Нагадаємо, раніше цієї осені стало відомо, що Україна хоче отримати від США нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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