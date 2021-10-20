Президент і перша леді відвідали Шевченківський центр у Каневі

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали сучасний культурний центр «Шевченко HUB» у Каневі, який відкрився до 30-річчя незалежності України. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Новий будинок культури у Каневі – це не лише концертний зал на 700 осіб, пояснив очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Перед командою проєкту було поставлене завдання створити активний публічний простір, а тому у центрі облаштували виставкову залу та школу мистецтв на 19 аудиторій, яку діти матимуть змогу відвідувати постійно. Поблизу культурного центру було створено сквер та спортивний майданчик.

У «Шевченко HUB» також було встановлено екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів. Президентське подружжя переглянуло фрагмент мультимедійної вистави «Звільнення Шевченка» режисера Євгена Степаненка, створеної за підтримки Національного музею Тараса Шевченка.

Крім цього, Президент та Перша леді оглянули виставку вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХХІ століття, на якій представлена колекція з фонду Музею українського рушника.

Даний центр у Каневі намагалися побудувати протягом 36 років, проте завершити роботи там вдалося зі стартом інфраструктурної програми Президента Зеленського «Велике будівництво».



«За цей час на карті світу з'являлися з нуля величезні сучасні міста. А у Каневі не могли добудувати Шевченківський центр. Президенти особисто обіцяли добудувати. Але все так і стояло», - написав у Facebook заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, після того, як об’єкт включили до програми «Велике будівництво», його вдалося завершити за п’ять місяців.

«Далі всього за місяць на прилеглій території облаштували сквер, дитячий майданчик і спортивні локації. Проводиться капітальний ремонт вулиць Енергетиків та Шевченка, які ведуть до культурного центру», - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський повідомив, що в рамках «Великого будівництва» стартувала програма «Велика реставрація», яка має на меті оновлення об’єктів культурної та історичної спадщини України.