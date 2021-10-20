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Кабмін повторно звільнив колишнього заступника голови ДСНС, якого в 2015-му затримали на засіданні уряду

Суд визнав незаконним попереднє звільнення.

Кабмін повторно звільнив колишнього заступника голови ДСНС, якого в 2015-му затримали на засіданні уряду
Василий Стоецкий
Фото: korrespondent.net

Кабінет міністрів в середу повторно звільнив колишнього заступника голови ДСНС Василя Стоєцького.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

У березні 2015 року Стоєцького разом з тодішнім керівником служби Сергієм Бочковським затримали під час засідання уряду за підозрою в організації корупційної схеми тендерної закупівлі паливно-мастильних матеріалів у компаній за завищеними цінами.

Того ж дня він був звільнений з посади.

У травні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Стоєцького на посаді та зобов'язав виплатити йому 464 тисячі гривень за час вимушеного прогулу. У березні 2019 року це рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд.

У зв'язку з цим уряд поновив Стоєцького на посаді з 25 березня і одразу ж звільнив з 28 серпня 2017 року, коли ексчиновнику виповнилося 60 років, у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі.

Нагадаємо, Бочковського разом із заступником Василем Стоєцьким затримали на засіданні уряду в березні 2015 року і відразу звільнили. Виконувачем обов'язки голови ДСНС тоді став Зорян Шкіряк.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді говорив, що докази провини керівників ДСНС достатні і переконливі, проте обвинувального вироку їм так і не винесли.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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