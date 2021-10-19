Порошенко вимагає залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ

Партія «Європейська Солідарність» підтримала поправки до закону про НАБУ, бо вважає, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту. Про це у Facebook пише лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що "ЄС" наполягає на ухваленні її законопроєкту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду.

«Ми також вимагаємо від Зеленського припинити блокаду конкурсу з обрання нового Спеціального антикорупційного прокурора. Рівно як і негайно віддати команду своїй монобільшості дати хід законопроєкту про ліквідацію одіозного ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва, за що «Європейська Солідарність» так само готова проголосувати», – наголошує Порошенко.

«Ще навесні Зеленський подав цей закон як невідкладний, і тут же дав команду «Слугам» його не розглядати. Не можна так обманювати людей, бо, як вчить народна мудрість: з брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся», – резюмує Петро Порошенко.