Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

При цьому зазначається, що сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.

"Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму. Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави. Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.