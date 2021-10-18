FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України.

Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

При цьому зазначається, що сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.

"Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму. Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави. Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також